Обвиняемый в работе на разведку Украины напал на сотрудника СИЗО

https://static.news.ru/photo/690df568-6ea2-11eb-8021-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». В настоящее время заключённого поместили в карцер, а видеоматериалы происшествия отправили в СК.

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва, посетившая Артыкова в изоляторе, нападению предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу.

Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьёзное, — сказала правозащитница.

По словам Меркачёвой, на её памяти это первый случай нападения на сотрудника «Лефортово».

Офицер Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о Вооружённых силах России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в одну камеру с осуждённым за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко. Спортсмена приговорили к 12 годам колонии строгого режима. По данным источника, Василенко пытался приобрести в РФ списанное военное крупногабаритное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.

Сафронова обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России.