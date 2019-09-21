https://static.news.ru/photo/87032666-dd11-11e9-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ibnisino.tj

Мужчину, которого обвиняют в нападении на двух российских военнослужащих, задержали полицейские Таджикистана. Об этом сообщил начальник пресс-центра МВД страны Умарджон Эмомали.

Он рассказал, что задержанный проживает в городе Бохтар Хатлонской области, где находится 201-я российская военная база. Обвиняемый в нападении находится под следствием, цитирует ТАСС слова Эмомали.

Нападение на военных произошло 21 сентября. Они находились в Бохтаре по личным делам. По данным МВД Таджикистана, нападавший состоит на учёте в психиатрическом диспансере.

Командование 201-й российской военной базы совместно с правоохранительными органами города Бохтар занимается проверкой всех обстоятельств ЧП. Военные госпитализированы в Душанбе, писал News.ru.