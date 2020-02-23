https://static.news.ru/photo/d72c2df4-564c-11ea-b57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городской суд в Кандалакше Мурманской области арестовал подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего мальчика. Несовершеннолетнего злоумышленника заключили под стражу на два месяца. Об этом 23 февраля журналистам сообщили представители пресс-службы регионального СУ СК.

Обвинения в покушении на убийство 15-летнему подростку выдвинули накануне.

Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2. п «в», ст. 105, УК РФ (покушение на убийство), — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы СУ СК по Мурманской области.

Подросток напал на 11-летнего ребёнка 21 февраля. Когда мальчик потерял сознание, злоумышленник закопал его в снегу. Подросток думал, что ребёнок умер. Пострадавшего обнаружили взрослые. Сейчас он находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Как ранее передавал NEWS.ru, арестованный подросток оказался правонарушителем «с тяжёлым послужным списком». Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.