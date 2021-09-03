Обвиняемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестовали

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, обвиняемому в похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте областного управления СКР.

В ведомстве отметили, что расследование по уголовному делу продолжается. Следователи проводят комплекс действий по закреплению доказательств. Кроме того, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Мужчина был задержан в ночь на 4 сентября и допрошен сотрудниками СКР. Ведомство также опубликовало видео из подвала, где он удерживал похищенную.

Девушка пропала 24 августа, отправившись на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. 2 сентября её нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. Она рассказала, что злоумышленник привёз её туда, угрожая ножом, и всё это время удерживал там. При этом он ежедневно насиловал её.