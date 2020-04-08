Обвиняемого по делу о взрыве газа в Коврове признали невменяемым

Эксперты признали невменяемым мужчину, которого считают ответственным за взрыв газа во Владимирской области. Во время инцидента 29 июня 2019 года погибли двое и пострадали девять человек.
По версии следствия, после ссоры с матерью мужчина перерезал шланги включённой газовой плиты, что привело к взрыву, пожару и частичному разрушению многоквартирного дома. Погибли отец обвиняемого и жившая за стеной пенсионерка. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
На допросе подозреваемый, являющийся инвалидом второй группы по психиатрическому заболеванию, сообщил следователю, что «слышал голоса и решил посмотреть, как работают газовые шланги». Комиссия экспертов признала подозреваемого невменяемым, — передаёт ТАСС.
Дело только передано в суд, но жителя города Коврова уже направили на принудительное лечение по ходатайству следствия.
Как писал NEWS.ru, взрыв случился вскоре после возвращения мужчины из психиатрической клиники. Областные власти согласились компенсировать ущерб жителям дома.
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