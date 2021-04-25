Обвинивший в избиении Паля хоккеист раскрыл детали инцидента

https://static.news.ru/photo/66317206-a5ee-11eb-95cc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Хоккеист Кевин Антипов обвинил актёра Александра Паля и его друзей в избиении. По его словам, в момент нападения артист якобы находился в неадекватном состоянии. Возможно, он употребил алкогольные напитки или наркотические средства. Драка произошла в центре столицы, передаёт Пятый канал.

Спортсмен рассказал , что нападение было совершено в Москве. Неизвестные подошли к нему сзади и нанесли сильный удар. Очнувшись, хоккеист увидел звезду и ещё двоих мужчин.

После инцидента молодому человеку пришлось обратился к врачам за помощью. У хоккеиста диагностировали ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.

Ранее в Сети появилась информация о том, что спортсмену выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Молодой человек решил написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнюю звезду уже доставили в отделение, где она даёт показания.