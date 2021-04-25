Обвинивший в избиении Паля хоккеист раскрыл детали инцидента

Хоккеист Кевин Антипов обвинил актёра Александра Паля и его друзей в избиении. По его словам, в момент нападения артист якобы находился в неадекватном состоянии. Возможно, он употребил алкогольные напитки или наркотические средства. Драка произошла в центре столицы, передаёт Пятый канал.
Спортсмен
После инцидента молодому человеку пришлось обратился к врачам за помощью. У хоккеиста диагностировали ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.
Ранее в Сети появилась информация о том, что спортсмену выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Молодой человек решил написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнюю звезду уже доставили в отделение, где она даёт показания.