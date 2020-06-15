Обстрелявший полицейских в Москве скончался

https://static.news.ru/photo/4e36f940-af1e-11ea-8a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.

Он скончался в больнице, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что он был ранен ответным огнём сотрудников полиции.

В настоящее время место инцидента оцеплено полицией. Туда выехали глава следуправления СКР по Москве Андрей Стрижов, криминалисты и следователи.

Стрельба произошла у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Как ранее писал NEWS.ru, предполагается, что стрелял по полицейским приезжий с Кавказа. По некоторым данным, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.