Обстрел Белгорода 30 декабря: последние новости, сколько жертв, раненых Гладков заявил, что в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

Фото: МЧС РФ

Сигнал ракетной опасности в Белгороде после обстрела ВСУ отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сколько человек погибло, что разрушено, какие последствия?

Что известно на данный момент про обстрел ВСУ

С первыми подробностями атаки ВСУ на Белгород можно ознакомиться в статье NEWS.ru.

Около 15:40 по московскому времени Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте», — написал Гладков.

Губернатор через некоторое время заявил что в Белгороде звучит сирена ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в укрытие, поскольку риск повторных обстрелов еще сохранялся.

По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки ВСУ погибло как минимум пять человек и 44 пострадало.

Источник Telegram-канал Readovka рассказал, что за медицинской помощью в Белгороде обратились более 100 человек.

В 16:25 по московскому времени Гладков написал, что в городе отменен сигнал воздушной тревоги.

«Как минимум 9 человек погибли в результате обстрела Белгорода, еще 45 получили ранения. В управлении и отделах МВД по Белгороду объявлен общий сбор. На работу вызваны все сотрудники», — написала Baza.

Кроме того, в Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью.

Каким оружием ВСУ могли обстрелять Белгород

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что Украина могла атаковать российский город, используя БПЛА или же РСЗО.

«Предположу, что ВСУ применили БПЛА, дрон-камикадзе, надо дождаться выводов военных. Не исключу, что, так как Белгород — приграничный город, ВСУ использовали какую-нибудь крылатую ракету, что у них остались на вооружении. Или РСЗО. Киев это сделал специально, это акция устрашения, хотят запугать россиян, внести раскол в общество», — сказал он.

Также Матвийчук считает, что ВСУ могли нанести удары с территории Харьковской области.

«Предположу, радиолокационное поле не сплошное, могут быть слепые зоны. Кроме того, РЛС требует обслуживания, их могут иногда уводить на ремонт. Из-за этого БПЛА или ракета могут проскочить. Не исключу, что БПЛА запустили с территории Белгородской области агенты СБУ. Или с территории Харьковской области», — сказал военный эксперт.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

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