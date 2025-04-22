Общавшийся с невидимкой пациент набросился на врача В Новосибирске общавшийся с невидимым Владом пациент напал на травматолога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирска, который общался с невидимым другом по имени Влад, напал на врача в местном травмпункте, информирует «Гвардия». По данным агентства, инцидент произошел 18 апреля в отделении городской поликлиники № 16. Медицинская бригада доставила мужчину в учреждение с резаными ранами левой руки.

В 23:44 группа быстрого реагирования «Гвардии» была вызвана в травмпункт городской поликлиники № 16. Доставленный туда скорой помощью мужчина с резаными ранами левой руки набросился с кулаками на врача-травматолога, который оказывал ему помощь, — говорится в сообщении.

Бойцы ГБР отметили, что нападавший мог находиться под воздействием каких-то веществ. По данным агентства безопасности, мужчина периодически бредил вслух, обращаясь к некоему Владу. Пациента передали в седьмой отдел полиции. Задержанный оказался уроженцем города Купино, 1994 года рождения.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель в нетрезвом виде набросился на бригаду скорой помощи в Приморском районе. Полиция сообщила, что сначала мужчина начал угрожать медикам, после чего нанес несколько ударов самокатом по их машине. Правоохранители задержали нарушителя порядка.