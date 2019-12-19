https://static.news.ru/photo/5873d0a8-22ed-11ea-8ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/VincentGlover/Global Look Press

Мать мужчины, который, предположительно, открыл стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, вспомнила о странном поведении сына. Женщина рассказала, что Евгений Манюров в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском.

Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чём, ведь говорил он с ними по-английски, — рассказала женщина в беседе с KP.RU.

По словам соседки Манюрова, стрелок почти ни с кем не общался, за год она случайно сталкивалась с ним всего восемь раз.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее тренер стрелкового клуба, где занимался Манюров, рассказал об одной странности. По словам Олега Соловича, стрелок занимался в клубе всего три месяца и во время стрельб всегда был облачён в чёрный плащ с капюшоном. На замечания тренеров снять одежду он не реагировал, писал NEWS.ru.