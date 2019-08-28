https://static.news.ru/photo/f690adc6-c968-11e9-8784-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области/ТАСС

Владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания». Она входит в АО «СУЭК», которое фигурирует в уголовном деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Как сообщили РБК в региональном управлении СКР, обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились рабочие. Они и оказались под завалами рухнувшей кирпичной стены. Всего на площадке работали 18 человек. На данный момент из-под обломков извлекли троих человек. Один из них погиб. Ещё двое остаются под завалами. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты, писал News.ru.