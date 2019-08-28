Владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания». Она входит в АО «СУЭК», которое фигурирует в уголовном деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Как сообщили
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты, писал News.ru.