Обрушилась огромная кровля горящего в Подмосковье мебельного склада

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Пожар на складе в подмосковной Электростали привёл к обрушению кровли на площади 2,5 тысячи кв. м и стен на площади 800 кв. м.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что информация о возгорании в Промышленном проезде поступила в 21:36 мск 9 апреля. Сначала горела лишь 1 тысяча кв. м, позже пламя распространилось на площадь до 3,6 тысячи кв. м.

Склад горит весь. Пожар уже смогли локализовать. Его тушат по повышенному номеру сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что загорелось здание учебного корпуса Военно-космической академии в Санкт-Петербурге имени А. Ф. Можайского. Площадь пожара составляла 60 кв. метров. ЧП началось на пятом этаже строения, пострадавших нет, на улицу вывели около 300 граждан.