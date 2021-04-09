Обрушилась огромная кровля горящего в Подмосковье мебельного склада

Пожар на складе в подмосковной Электростали привёл к обрушению кровли на площади 2,5 тысячи кв. м и стен на площади 800 кв. м.
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Склад горит весь. Пожар уже смогли локализовать. Его тушат по повышенному номеру сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что загорелось здание учебного корпуса Военно-космической академии в Санкт-Петербурге имени А. Ф. Можайского. Площадь пожара составляла 60 кв. метров. ЧП началось на пятом этаже строения, пострадавших нет, на улицу вывели около 300 граждан.