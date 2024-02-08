Обнажение, обида, зарплата: причины массовой драки на складе Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка, в ход пошли перцовые баллончики. Кого задержала полиция, платят ли работникам зарплату, связана ли потасовка с обидой из-за оскорблений и обнажением для проверки?

Что известно о драке на складе в Электростали 8 февраля?

Отмечается, что потасовка началась из-за неправильно наклеенного штрихкода. По словам очевидцев, изначально в драке участвовали рабочий и бригадир. Рабочий неаккуратно наклеивал штрихкоды, в связи с чем сотрудник охраны оскорбил его. Затем началась драка.

На месте работают полицейские, у всех сотрудников теперь проверяют документы. Задержано «около 10» активных участников потасовки.

По информации маркетплейса, в результате инцидента никто не пострадал, склад работает штатно.

«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Около 10 человек доставлено в местное отделение для выяснения обстоятельств», — отметили в пресс-службе компании в разговоре с NEWS.ru.

В ноябре в окрестностях этого же склада прошла облава на мигрантов, по итогам которой 16 человек получили штрафы за нарушение миграционного законодательства и правил работы в России, троих из них выдворили из страны.

Платят ли сотрудникам Wildberries зарплату

6 февраля стало известно, что сотрудники Wildberries из подмосковного отделения интернет-магазина пожаловались в прокуратуру, заявив о нечеловеческих условиях труда. Работники отмечают, что устали от регулярных и необоснованных штрафов, а также от унизительных очередей в нижнем белье под камерой — им приходится раздеваться и стоять в очереди для проверки.

В общей сложности жалобу подписали 197 человек, трудящихся на складе, в коллективном иске указывается, что работники часто получают штрафы по «надуманным» причинам и порой их сумма становится выше зарплаты. Из-за штрафов может накопиться внушительный долг, из-за чего некоторым людям приходится месяцами работать бесплатно.

Отмечается, что охрана может забрать еду у работников, а цены на кофе на складе сильно завышены.

Как дела с бизнесом у Wildberries

По итогам начала 2024 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заняла 363-е место списка Forbes с $7 млрд.

В середине января на складе Wildberries в Шушарах произошел крупный пожар. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. В компании рассказали NEWS.ru, что 5 февраля должен открыться новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге на Московском шоссе. По разным данным, ущерб от сгоревшего склада оценивается в 10–20 млрд рублей.

В Wildberries добавили, что компания продолжает налаживать логистические процессы и соответствующую инфраструктуру в регионе. Открытие нового центра призвано ускорить доставку товаров до клиентов из Ленобласти и соседних областей.

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