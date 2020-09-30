Обнаруженная с травмой головы сотрудница посольства США скончалась в Киеве

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В Киеве скончалась сотрудница посольства Соединённых Штатов. Её привезли в больницу в бессознательном состоянии.

Лежащую на улице Толбухина в лесопарковой зоне женщину обнаружили прохожие. Они вызвали скорую и полицию. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правоохранительные органы, врачи выявили у неё глубокую рану (около 4 см) на затылке. Медики не смогли спасти ей жизнь.

При осмотре вещей госпитализированной было найдено удостоверение сотрудницы посольства США на её имя, говорится в сообщении нацполиции. По данным украинских СМИ, погибшая — Санвер Никаело.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в чёрные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски, — говорится в сообщении нацполиции.

При этом источник Цензор.НЕТ сообщил, что следствие рассматривает и версию о трагической случайности: Никаело мог зацепить движущийся поезд, приближение которого она не услышала, так как была в наушниках. Отмечается, что американка делала пробежку вблизи железнодорожной ветки.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-сотрудница дипмиссии Швейцарии попала под следствие. Переводчицу обвинили в особо крупном мошенничестве. Её близкие уверены, что дело — ответ на пятимиллионный иск женщины к диппредставительству.