Обломки упавшего гидросамолёта обнаружили в ХМАО

Спасатели обнаружили обломки упавшего в болото гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС. На месте аварии найдены тела мужчины и женщины.

На месте работала следственная оперативная группа и серовский транспортный прокурор. Самолёт был найден вместе с телами погибших пассажиров, — сообщает источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу отметили, что группа прибыла на место падения самолета в 11:30 (09:30 мск).

Самолёт упал в болото в 85 км от города Советский в ХМАО. В работах по его поиску были задействованы 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход.

Ранее сообщалось, что самолёт L-410 потерпел крушение под Иркутском. Погибли второй пилот и три пассажира. Пострадали 11 человек, четверых в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Следственный комитет назвал основными версиями катастрофы отказ техники и ошибку экипажа. Были обнаружены оба чёрных ящика. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что в условиях сильного тумана самолёт заходил на посадку на низкой высоте и врезался в сопку.