Обломки самолёта Ан-26 найдены в Хабаровском крае

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Обломки пропавшего самолёта Ан-26 найдены под Хабаровском. Дирекция заповедников края также подтверждает эту информацию, сообщает ТАСС.

Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски, — приводит агентство слова собеседника из экстренных служб.

Место крушения самолёта обнаружено в районе посёлка Корфовский. Самолёт пропал в 38 км от аэропорта Хабаровска в районе заповедника Большехецирского. На борту находились шесть человек лётного состава, борт выполнял технический полёт. В поисках воздушного судна задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что утром 23 сентября вертолёт Ми-8 авиационно-спасательного центра вылетел на подмогу спасателям, которые ведут поиски на земле.