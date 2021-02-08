Обгоревший в центре Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, который пытался покончить с собой на Тверской улице в Москве, умер в больнице от полученных ожогов. Он скончался спустя девять дней после инцидента, который произошёл 31 января.
По данным агентства ТАСС, которое
31 января на центральных улицах Москвы проходила несанкционированная акция против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.
В разгар протестов один из мужчин поджёг себя. Он получил 70% ожогов тела, 50% из которых были глубокими. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Позднее выяснилось, что инцидент не был связан с несогласованной акцией. Причиной случившегося стали личные проблемы, связанные с разделом имущества и долгами. Кроме того, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, писал NEWS.ru.