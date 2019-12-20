https://static.news.ru/photo/53d217f2-24ab-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница посёлка Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области обнаружила обгоревшее тело мужчины в подъезде многоквартирного дома.

Как сообщает «Регион Online», женщина нашла труп около 6:40 по местному времени 21 декабря. Тело лежало на лестничной площадке между этажами. О жуткой находке были поставлены в известность правоохранительные органы. Прибывшие криминалисты, осмотрев место, где был обнаружен труп, передали его в морг для судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели мужчины ещё предстоит установить, однако уже известно, что никакого пожара в доме не было.

В сентябре в Нижнем Новгороде убили и затем сожгли тело генерального директора предприятия «Багем» Виктора Ворошилова, передавал NEWS.ru. Обгоревший труп бизнесмена нашли возле гаражного кооператива.