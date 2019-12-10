https://static.news.ru/photo/9059a134-1b43-11ea-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таиланде на острове Пхукет дикая обезьяна напала на туриста из России, который кормил её.

Молодой человек приехал на Обезьянью гору на скутере. Он начал давать животным еду, а потом попытался заснять момент, как кормит одну из обезьян из рук. Россиянин не отдавал примату кусок, из-за чего животное, по всей видимости, решило, что турист заберёт его себе.

Обезьяна разозлилась и напала на молодого человека, разодрав его руку до крови, сообщает One 31.

Ранее NEWS.ru писал, что в Таиланде россиянку укусила обезьяна. После этого женщина была задержана полицией покупку обезболивающего в местной аптеке. Валентину Андрееву поместили в камеру из-за того, что она приобрела медицинский препарат Alprazolam, который ей понадобился после нападения животного. Лекарство Alprazolam считается в Таиланде наркотическим веществом. Гражданку России будут судить, сейчас она находится на свободе, так как внесла залог.