Обещавший содействие обидчику сына Мишустина отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мужчину, который обещал содействовать в освобождении напавшего на сына Мишустина жителя Москвы. Речь идёт о конфликте, произошедшем во дворе жилого дома.
По информации ТАСС, тогда Александра Мишустина
Против Тарабурина было возбуждено уголовное дело. Следствие настаивало на его аресте.
Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 мая, — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Ранее NEWS.ru писал, что генерала СК Александра Дрыманова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 196 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дрыманова также лишили звания генерал-майора и награды «За заслуги перед Отечеством».
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