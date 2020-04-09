Обещавший содействие обидчику сына Мишустина отправлен под домашний арест

https://static.news.ru/photo/06136a74-7a6f-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил под домашний арест мужчину, который обещал содействовать в освобождении напавшего на сына Мишустина жителя Москвы. Речь идёт о конфликте, произошедшем во дворе жилого дома.

По информации ТАСС, тогда Александра Мишустина избили за замечание, сделанное им двум молодым людям. Он был госпитализирован. За это преступление были задержаны два брата — Андрей и Сергей Бессмертновы. Жена одного из них вышла на некого Алексея Тарабурина, который представился помощником генерала Александра Дрыманова. Он пообещал прекратить это уголовное дело за 3 млн рублей. Женщина передала ему деньги, однако обещанное Тарабурин не выполнил. Братьев Бессмертновых приговорили к шести и семи месяцам колонии.

Против Тарабурина было возбуждено уголовное дело. Следствие настаивало на его аресте.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 мая, — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Ранее NEWS.ru писал, что генерала СК Александра Дрыманова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 196 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дрыманова также лишили звания генерал-майора и награды «За заслуги перед Отечеством».