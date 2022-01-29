Няня погибшей в Ленобласти девочки два дня скрывала смерть ребёнка

Двухлетняя девочка, тело которой было обнаружено в квартире няни, была два дня мертва до приезда матери. Это показала медицинская экспертиза, сообщает РЕН ТВ.

Няня скрывала смерть ребёнка и только 30 января позвонила матери, чтобы та забрала якобы больного ребёнка. Подробностями происшествия поделился друг семьи, который рассказал, что у матери девочки было много работы и она была вынуждена отдать дочь няне. Женщина работает уборщицей в торговом центре в Санкт-Петербурге, няню она нашла в Интернете и платила ей 700 рублей в день.

Что произошло с девочкой в квартире няни, где находились под присмотром ещё двое детей, предстоит выяснить следствию. Знакомый матери погибшей девочки утверждает, что тело ребёнка было всё в синяках.

У ребёнка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребёнок у сиделки, может быть, она его била, непонятно пока. По словам медиков, которые приехали, ребёнок уже дня два как скончался, — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в квартире дома в Мурино Ленинградской области тела двухлетней девочки. Ребёнок длительное время находился у няни, куда его привезла из Санкт-Петербурга мать.