Новый взрыв прогремел в йеменском Адене

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Вблизи правительственного дворца Маашик в Адене (юг Йемена), куда после атаки на аэропорт доставили членов нового кабмина страны, прогремел взрыв.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. В данный момент причина взрыва не установлена, информации о жертвах и разрушениях нет.

Как передавал NEWS.ru, несколько взрывов прогремели в аэропорту Адена утром 30 декабря, когда туда из Эр-Рияда прибыло новое правительство Йемена. Члены кабмина в Саудовской Аравии присягали находящемуся там президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Телеканал Al-Arabiya сообщал о 13 погибших и 65 раненых. Членов правительства эвакуировали во дворец Маашик.

Источник в йеменских военных кругах рассказал, что причиной взрывов в аденском аэропорту стал ракетный обстрел, осуществлённый из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. По данным телеканала Sky News Arabia, до взрывов в аэропорту был слышен звук летящих беспилотников.

Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити заявил, что повстанцы не причастны к нападению на аэропорт Адена, и взрывы «стали результатом сведения счётов между разными группировками в правительственных силах».

Аден является временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата хуситами Саны.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию.