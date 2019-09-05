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У арестованного в Москве отравителя газировкой, похоже, появился последователь. Ещё один злоумышленник ходит по улицам столицы, угощает газировкой новых знакомых, после чего грабит их.

4 сентября в полицию обратился мужчина. По его словам, 2 сентября в парке на Нахимовском проспекте к нему подсел незнакомец, который представился Андреем. В ходе беседы мужчина попросил у нового знакомого кока-колу, которая у того была с собой. Через полчаса москвича стало клонить в сон, появилась слабость.

Очнувшись на следующий день в кустах на территории парка, он обнаружил пропажу телефона, денег, банковских карт и даже кроссовок, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Как писал News.ru, «серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин.

В результате действий «серийного отравителя» в Москве пострадало более десяти человек. Следствие переквалифицировало его действия со статьи «Кража» на статью «Разбой».