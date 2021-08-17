Новый отель Marriott на Комсомольской загорелся

Новый отель Marriott Imperial Plaza у станции метро «Комсомольская» загорелся в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что с последних этажей здания поднимается столб дыма, а вокруг здания стоят пожарные машины.

Однако позднее в главке МЧС по Москве уточнили, что прибывшие на место спасательные подразделения возгорания не обнаружили. Как пишет «360», дымно над отелем стало из-за того, что кто-то из постояльцев решил приготовить пищу.

Там ничего не горит. <...> Возгорания после проверки не обнаружено, — заверили спасатели журналистов.

Ранее пятый энергоблок японской АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока загорелся во вторник утром. Сработала пожарная сигнализация после того, как в турбинном зале реактора было зафиксировано задымление.

Данных о пострадавших, а также об изменении уровня радиации не поступало. Из-за возгорания пришлось полностью остановить работу энергоблока. Также по данным пожарной службы города Омаэдзаки, снаружи здания дыма не было видно.