Новый хлопок произошёл на плавбазе «Пётр Житников» в Охотском море, где на протяжении нескольких дней ведётся тушение пожара.
Причиной его стал срыв крышки с горловины оборудования под давлением горячего воздуха, рассказали
Собеседник агентства добавил, что к настоящему моменту аварийная команда ликвидировала открытое горение, однако тушение продолжается.
Как ранее писал News.ru, на плавбазе находились 419 человек. Из них 363 были эвакуированы, а 56 остались для обеспечения жизнеспособности судна и охлаждения переборок. Позднее состав группы был увеличен до 65 человек.