https://static.news.ru/photo/77432778-e291-11e9-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Новый хлопок произошёл на плавбазе «Пётр Житников» в Охотском море, где на протяжении нескольких дней ведётся тушение пожара.

Причиной его стал срыв крышки с горловины оборудования под давлением горячего воздуха, рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Инцидент произошёл в зоне номер восемь. Помещение загерметизировано, туда с помощью двух шлангов подаётся вода. Кроме того, ведётся орошение наружных бортов.

Собеседник агентства добавил, что к настоящему моменту аварийная команда ликвидировала открытое горение, однако тушение продолжается.

Как ранее писал News.ru, на плавбазе находились 419 человек. Из них 363 были эвакуированы, а 56 остались для обеспечения жизнеспособности судна и охлаждения переборок. Позднее состав группы был увеличен до 65 человек.