https://static.news.ru/photo/fc964d02-cbe3-11e9-bb6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стало известно ещё об одном подозреваемом в деле об убийстве годовалого мальчика в Башкирии. Им стал 39-летний мужчина, который, предположительно, состоял в любовных отношениях с матерью ребёнка.

Как сообщает РЕН ТВ , ему 39 лет. Он также проживал в селе Исмаилово, где произошла трагедия. Мужчину уже вызвали в отделение правоохранительных органов. Его допрашивают следователи.

Об исчезновении мальчика стало известно 29 августа. Мать малыша обратилась в полицию, заявив, что Тимур исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — малыш был завёрнут в одеяло.

Ранее мать мальчика призналась, что сама вынесла ребёнка во двор дома и оставила его в кустах крапивы, писал News.ru.