Стало известно ещё об одном подозреваемом в деле об убийстве годовалого мальчика в Башкирии. Им стал 39-летний мужчина, который, предположительно, состоял в любовных отношениях с матерью ребёнка.
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Об исчезновении мальчика стало известно 29 августа. Мать малыша обратилась в полицию, заявив, что Тимур исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — малыш был завёрнут в одеяло.
Ранее мать мальчика призналась, что сама вынесла ребёнка во двор дома и оставила его в кустах крапивы, писал News.ru.