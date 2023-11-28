Новые детали покушения на жену главы ГУР Буданова: что известно, какой яд «УП»: при отравлении жены Буданова пострадали несколько человек

Фото: vk.com/marry_black

Марианна Буданова

Во вторник, 28 ноября, СМИ сообщили об отравлении жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны. Что известно на настоящий момент, пострадал ли руководитель ГУР?

Кто пострадал при отравлении супруги Буданова

Как сообщает издание «Украинская правда», при отравлении Марианны Будановой также пострадали несколько сотрудников украинского ГУР Минобороны.

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — пишет украинское издание.

По данным «Украинской правды», жену Буданова могли отравить с помощью еды. Источники СМИ утверждают, что симптомы отравления проявились у нее быстро из-за небольшого веса.

Чем отравили Буданову и в каком она состоянии

Украинское издание «Бабель» сообщало, что Марианну госпитализировали с отравлением тяжелыми металлами на фоне сильного ухудшения самочувствия. СМИ уточняло, что Буданова находится в стабильном состоянии.

«Сейчас завершается курс лечения, далее — контроль врачей», — писало издание.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин в комментарии NEWS.ru предположил, что супругу Буданова могли отравить рицином или ботулином, подмешав их в чай или кофе.

«Скорее всего, ей что-то подсыпали. Может быть, рицин, ботулин, все что угодно может быть. Думаю, что-то не очень сложное. Нужно дождаться результатов экспертизы», — отметил Никулин.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

Что с Будановым

По данным издания «РБК-Украина», у начальника ГУР не выявили отравления, с его здоровьем все в порядке.

«С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили», — сказал источник украинского СМИ.

Кто мог отравить жену главы ГУР

По словам Никулина, за отравлением Марианны Будановой может стоять президент Украины Владимир Зеленский.

«Отравление может быть выгодно самому Зеленскому, потому что Буданов и [главком ВСУ Валерий] Залужный на другой стороне. Зеленский и [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак — ставленники британцев, а Буданов и Залужный — ставленники американцев. Вот между этими двумя группировками и происходит борьба. Это подковерная борьба, и вряд ли она случайно что-то съела. Внутри этой борьбы все средства хороши», — считает эксперт.

В украинской разведке считают, что тяжелые металлы не могли попасть в организм Будановой случайным образом.

«Эти вещества никак не применяются в быту и военных задачах. Их присутствие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — пишет «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР.

Telegram-канал «Это еще не конец» считает, что информация об отравлении — фейк.

«Дичайший фейк об отравлении жены К. Буданова, являющийся операцией прикрытия перед началом реального противостояния Зермака (Зеленского и Ермака. — NEWS.ru) и старых олигархических клиентов Демпартии [США], разогнало ЦИПСО и далее наши... разгонятели. <...> Скоро отравленную тяжелыми металлами покажут живую и здоровую, или она уедет на лечение в Европу и там задержится, пока Кирилл будет власть делить с П. Порошенко и В. Яценюком под крышей демократов. Вот будет умора. В копилке загадочных убийств Залужного и Буданова прибыло», — пишут авторы канала.

Есть ли у Буданова конфликт с Зеленским

Как заявлял экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен, Буданов представляет для Зеленского реальную угрозу. По мнению американского военного, начальник ГУР может возглавить заговор украинских генералов против действующего президента ради заключения мирного соглашения с Россией.

«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — писал Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

Что известно о Марианне Будановой

Супруги поженились в 2014 году. Марианна имеет образование психолога. Сейчас она работает советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения коррупции в сфере спорта и молодежной политики.

Буданов ранее отмечал, что супруга «живет с ним в кабинете».

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