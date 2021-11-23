Новую сцену Большого театра затопило из-за пьяной драки сотрудников

Причиной включения на Новой сцене Большого театра автоматической системы пожаротушения стала драка сотрудников художественно-постановочной части. Как рассказал MK.RU артист, чьё имя держится в секрете, ночью возник конфликт: один из работников бросил в другого стул, который отлетел в пульт управления и включил противопожарную сигнализацию.

Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической, где находится пульт, а залило Новую, — заявил источник.

В театре вначале решили, что начался настоящий пожар, и стали искать его источник. Всё это время вода продолжала литься, в результате чего затопило сцену.

По словам источника издания, ущерб был причинён незначительный и театр успеют привести в порядок к 1 декабря, когда должна состояться премьера спектакля «Мастер и Маргарита».

Видео происшествия накануне опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее на Исторической сцене Большого театра погиб артист миманса Евгений Кулеш. Трагедия произошла 9 октября на показе спектакля «Садко». Актёра придавило десятитонной декорацией, он умер на глазах у зрителей. Спектакль был прерван криками о необходимости вызвать скорую помощь. Зрители сначала не поняли, что случилось, им показалось, что всё это часть представления. Сначала был объявлен антракт, а потом спектакль отменили.