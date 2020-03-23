https://static.news.ru/photo/f11d1fc8-6d0f-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Йошкар-Оле из перинатального центра исчезла новорождённая девочка. Её похитили посреди бела дня из палаты, где она пребывала вместе со своей матерью.

Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребёнка уже не было. Свидетели говорят, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала. Её ищут. Больше пока никаких подробностей нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.

Следователи ищут свидетелей инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).

Ранее NEWS.ru писал, что из больницы в Санкт-Петербурге был похищен двухмесячный младенец. Матерью ребёнка является гражданка Узбекистана, которая легла в роддом, воспользовавшись документами 26-летней россиянки. Последняя забрала ребёнка из больницы после того, как ему была сделана операция на сердце.