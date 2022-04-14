Новорождённого ребёнка нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

В помещении мусоропровода одного из жилых домов на северо-востоке Москвы обнаружили новорождённого ребёнка, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. В Telegram- канале ведомства говорится, что девочка жива, её доставили в детскую больницу, о её текущем состоянии не сообщается.

Девочка жива. Новорождённая госпитализирована в одну из столичных детских больниц, — говорится в сообщении.

После обнаружения младенцы было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

В конце марта на площадке для сбора мусора в центре Москвы нашли тело новорождённого ребёнка. Это произошло около одного из жилых домов на улице Красная Пресня. На вид мальчику было около 1,5 месяца.

Женщина, оставившая малыша возле мусорки, сообщила, что ребёнок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.