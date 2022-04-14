18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Происшествия

Новорождённого ребёнка нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

12:43, 14 апреля 2022
Новорождённого ребёнка нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В помещении мусоропровода одного из жилых домов на северо-востоке Москвы обнаружили новорождённого ребёнка, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. В Telegram- канале ведомства говорится, что девочка жива, её доставили в детскую больницу, о её текущем состоянии не сообщается.

Девочка жива. Новорождённая госпитализирована в одну из столичных детских больниц, — говорится в сообщении.

После обнаружения младенцы было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

В конце марта на площадке для сбора мусора в центре Москвы нашли тело новорождённого ребёнка. Это произошло около одного из жилых домов на улице Красная Пресня. На вид мальчику было около 1,5 месяца.

Женщина, оставившая малыша возле мусорки, сообщила, что ребёнок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео