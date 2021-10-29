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Новорожденный младенец погиб в ДТП с «Камазом» в Ингушетии

02:45, 30 октября 2021
Новорожденный младенец погиб в ДТП с «Камазом» в Ингушетии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В результате столкновения лгкового автомобия с автомобилем «Камаз» на федеральной трассе в Ингушетии погибли женщина и новорожденный ребёнок. Ещё восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Воджитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил обгон и стокнулся с «Камазом», двигавшимся навстречу.

В результате на месте погибли пассажирка легковушки. По дороге в больницу умер от повреждений новороженный ребёнок По предварительым данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров лешковушки получили повреждения и госпитализированы.

ДТП произошло на 570-м километре федеральной трассы, где идет ремонт участка дороги.

Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся.

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