Новорожденный младенец погиб в ДТП с «Камазом» в Ингушетии

В результате столкновения лгкового автомобия с автомобилем «Камаз» на федеральной трассе в Ингушетии погибли женщина и новорожденный ребёнок. Ещё восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Воджитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил обгон и стокнулся с «Камазом», двигавшимся навстречу.

В результате на месте погибли пассажирка легковушки. По дороге в больницу умер от повреждений новороженный ребёнок По предварительым данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров лешковушки получили повреждения и госпитализированы.

ДТП произошло на 570-м километре федеральной трассы, где идет ремонт участка дороги.

Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся.