Новорожденный младенец погиб в ДТП с «Камазом» в Ингушетии

В результате столкновения лгкового автомобия с автомобилем «Камаз» на федеральной трассе в Ингушетии погибли женщина и новорожденный ребёнок. Ещё восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Инцидент
В результате на месте погибли пассажирка легковушки. По дороге в больницу умер от повреждений новороженный ребёнок По предварительым данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров лешковушки получили повреждения и госпитализированы.
ДТП произошло на 570-м километре федеральной трассы, где идет ремонт участка дороги.
Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся.