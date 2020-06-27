«Норникель» начал расследование после слива воды на отстойнике в Норильске

https://static.news.ru/photo/b86a5d8a-b927-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Компания «Норникель» организовала служебное расследования по факту слива оборотной воды на Талханской обогатительной фабрике.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. В сообщении уточняется, что угрозы утечки отходов нет, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Слив оборотной воды на отстойнике Талнахской обогатительной фабрики через его границы произошёл утром 28 июня. По данным пресс-службы, персонал принял меры по остановке слива.

По факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки отходов нет, — говорится в сообщении.

Также по данному факту проверку организовали ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В Единой дежурной диспетчерской службе Норильска сообщили, что перекачка отходов из хвостохранилища создала угрозу попадания стоков в реку Хараелах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на месте несанкционированного сброса жидкости под Норильском трактор случайно наехал на автомобиль полиции.