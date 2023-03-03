Ночной взрыв под Коломной: что за хлопок напугал жителей, причина ЧП Поздно вечером 2 марта жители Коломны и окрестностей сообщили о громком хлопке

Фото: Соцсети

Ночной взрыв под Коломной

Вечером 2 марта Telegram-канал Baza сообщил о взрыве в одном из сел в пригороде подмосковной Коломны. Позже пресс-служба администрации Коломенского городского округа отметила, что детали произошедшего пока неизвестны, а в МЧС подтвердили, что на место инцидента выехали спасатели, рассказал РБК.

Около часа ночи 3 марта ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, передавал, что специалисты проверили несколько объектов в Коломне и не нашли признаков взрыва. Кроме того, в Министерстве энергетики Подмосковья добавили, что газовое и электроснабжение в Коломне работает в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

Помощник главы Коломенского городского округа рассказала телеканалу «Звезда», что взрыв произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску, и не был слышен «во всем городе». Подробности случившегося пока неизвестны. Причины взрыва устанавливаются.

Также жители Коломны опубликовали видеозаписи в социальных сетях, где рассказали о том, что перед взрывом был слышен свист. Очевидец добавил, что после произошедшего появились клубы дыма. Мужчина за кадром отметил, что «в районе свалки» видно зарево.

По информации Baza, спустя три часа после взрыва под Коломной подмосковным полиции и подразделениям МЧС России не удалось найти его источник и место. Зато расширилась география поиска. Теперь ищут в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском.

Опрос местных жителей результата не принес. Они слышали взрыв в разных частях. Видео с заревом, которое люди изначально приняли за последствия взрыва, за пожар — оказалось свечением, исходящим от местных крупных теплиц.

МЧС и полиция обследовали Черкизовский песочный карьер, а также его окрестности — ничего. Поиски продолжаются, задание найти источник взрыва пока не отменяли.

Утром 3 марта стало известно, что сотрудники МЧС не нашли следов возгорания после сообщений о взрыве близ Коломны. В региональном главке спасательного ведомства отметили, что снабжение электричеством и газом в округе работает в штатном режиме. В областном Минэнерго в интервью ТАСС сообщили, что «в результате происшествия» каких-либо технологических нарушений не зафиксировано. Предварительно, взрыв произошёл в воздухе.

В результате происшествия в городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что речь может идти о дроне, обломки которого пока не нашли.

Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут, — рассказал собеседник ТАСС.

Кроме того, в Telegram-канале «112» предположили, что хлопок вечером 2 марта мог быть вызван полетом истребителя. Вероятно, звук, похожий на взрыв, можно объяснить эффектом в момент перехода боевого самолета на сверхзвуковую скорость — происходит характерный громкий хлопок, похожий на взрыв, который можно слышать в радиусе нескольких километров. Но официальных подтверждений такой версии нет.

Ранее в Тульской области прогремел взрыв около восьми часов утра 2 марта в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.

Позже глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал.