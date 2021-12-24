Нижегородский подросток убил мать кирпичом из-за воспитательного конфликта

Ссора 18-летнего юноши с матерью из-за его желания начать самостоятельную жизнь привела к трагедии под Нижним Новгородом. Подросток убил женщину кирпичом и закопал тело в огороде, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета Нижегородской области.

По версии следствия, 17 декабря 2021 года в доме с. Илев Вознесенского района в ходе семейной ссоры подозреваемый нанёс несколько ударов кирпичом по голове матери. От полученных телесных повреждений 38-летняя женщина скончалась, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, сын выкопал яму на придомовой территории и закопал в ней тело матери, местоположение которой правоохранители пытались установить с 20 декабря. Тело было найдено в ходе совместной операции Следственного комитета и МО МВД России «Дивеевский».

Следователи считают, что ссора между родственниками произошла на почве воспитательного процесса. Основной версией возникновения конфликта называют желание молодого человека, который тяготился опекой матери, начать самостоятельную жизнь.

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