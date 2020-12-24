Нижегородец зарезал брата-близнеца из-за семейного бюджета

https://static.news.ru/photo/d1d548ee-45e4-11eb-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nnovgorod.sledcom.ru

В Нижнем Новгороде убийством завершился спор двух братьев-близнецов. Один из них зарезал другого, сообщает СУ CК области.

По версии следствия, безработные братья, проживающие с матерью, не могли прийти к конcенсусу по вопросу, кто сколько должен вносить в семейный бюджет. В результате cсоры один из них нанёс ножевое ранение другому. Мать вызвала скорую и полицию, но медики лишь конcтатировали смерть. 28-летнего убийцу задержали сотрудники Роcгвардии.

Подозреваемый сознался в cодеянном. При допросе он пояснил следователям CК, что поссорился с братом при обcуждении вопроса о вкладе каждого из них в семейный бюджет, — сообщает сайт CУ СК Нижегородской области.

В ближайшее время убийце будет предъявлено обвинение и избрана мера преcечения.

Как писал NEWS.ru, полиция Оренбургской области сообщила о задержании двух братьев, подозреваемых в двойном убийстве. Особенность этой ситуации в том, что преступление было совершено четверть века назад.

Жертвами братьев xтали граждане Казахстана. В ноябре 1996 года тела мужчины 1970 года рождения и его сестры 1973 года рождения были обнаружены со следами обгорания на берегу озера Микуткa.