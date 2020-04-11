Нижегородец спас двоих детей из горящего дома

https://static.news.ru/photo/14b18ba2-7be0-11ea-8f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Павлово Нижегородской области мужчина спас двоих детей во время пожара. Его личность устанавливается.

Инцидент произошёл на улице Трудовой. Пожар возник на втором этаже многоквартирного жилого дома.

До прибытия сотрудников МЧС мужчина взобрался по стене здания, проник в окно и одного за другим спустил оттуда двоих детей, которых приняли у него очевидцы происшествия.

Когда на место прибыли пожарные, мужчины там уже не было. В региональном МЧС рассказали РИА Новости, что выяснят личность спасителя детей. Он может быть представлен к награде.

Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал Life shot

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве произошёл пожар в доме престарелых. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. По факту инцидент возбуждено два уголовных дела.