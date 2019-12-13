https://static.news.ru/photo/c547b0ca-1d8c-11ea-84b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

На протяжении двух лет житель Нижнего Новгорода следующим образом истязал своих соседей: он постоянно включал аудиозаписи конского ржания и топота. Оглушительные звуки чаще всего раздавались на протяжении целого дня. В настоящее время хулиган заключён под стражу.

Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что запись с конским ржанием мужчина включал из воспитательных целей. Так он хотел продемонстрировать соседям сверху, какой дискомфорт он испытывает, когда те сильно топают по утрам. Однако от звуков страдали не только адресаты «послания», но и жители всего подъезда.

На любителя лошадей неоднократно жаловались в правоохранительные органы. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако мужчина его не выплатил.

В результате неоднократных обращений в отношении нижегородца, истязавшего жителей звуками ржания лошади, было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). 46-летний обвиняемый заключён под стражу на два месяца, — приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы регионального МВД.

В настоящее время по делу ведётся следствие.

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