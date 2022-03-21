NHK: у берегов Японии затонуло судно с экипажем из Индонезии

Рыболовецкое судно с экипажем из Индонезии после пожара затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Погиб один человек, ещё четверых считают пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.
Экипаж судна из восьми человек утром 21 марта пытался потушить пожар, вспыхнувший на борту,
Ранее стало известно, что российское грузовое судно 3 марта потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Причиной стали проблемы с двигателем. На борту находились 15 членов экипажа. По имеющимся данным, пострадавших нет.