NHK: у берегов Японии затонуло судно с экипажем из Индонезии

Рыболовецкое судно с экипажем из Индонезии после пожара затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Погиб один человек, ещё четверых считают пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.

Экипаж судна из восьми человек утром 21 марта пытался потушить пожар, вспыхнувший на борту, отметили в NHK. Через десять часов после этого судно затонуло. Проходившее мимо берегов Танэгасимы судно спало трёх человек. Сотрудники береговой охраны обнаружили ещё одного члена экипажа, но позже врачи заявили о его смерти. Неизвестной остаётся судьба ещё четырех человек с рыболовецкого судна.

Ранее стало известно, что российское грузовое судно 3 марта потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Причиной стали проблемы с двигателем. На борту находились 15 членов экипажа. По имеющимся данным, пострадавших нет.