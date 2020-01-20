https://static.news.ru/photo/3e4f56a6-3be4-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар случился в ночь на 21 января в неиспользуемом здании на северо-востоке столицы.

Огонь распространился на 800 квадратных метров в трёхэтажном доме №14 по улице Белозёрской в районе Бибирево. Общая площадь здания при этом составляет более 6000 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, воспитатель детского приюта и его беременная жена погибли от отравления газом в новом доме в Коломне. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем.