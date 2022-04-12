Newsweek: полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка. Силовики расценивают случившееся как теракт, сообщило издание Newsweek со ссылкой на источники в полиции. В качества подозреваемого рассматривается темнокожий мужчина в яркой одежде и противогазе.

Атака в метро в районе Нью-Йорка Бруклин, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт, — говорится в сообщении издания.

По тем же данным, полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления. По их данным, это может быть темнокожий мужчина ростом около 165 см и весом около 100 кг. Очевидцы сообщали, что он был одет в оранжевую спецодежду и противогаз.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке на станции метро произошёл взрыв. По данным полиции, там, возможно, сработала дымовая шашка. В результате происшествия пострадали 13 человек. Ещё пятеро были ранены из огнестрельного оружия, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) произошла стрельба. В результате неё погибли шесть человек, ещё девять получили ранения. Преступление было совершено в центре города.