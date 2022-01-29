Мисс США-2019 Крист нашли мёртвой в Нью-Йорке

Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мёртвой в Нью-Йорке. Её тело обнаружили утром 30 января около 60-этажного небоскрёба, на девятом этаже которого она жила, сообщает New York Post.

Издание отмечает , что живой 30-летнюю Крист последний раз видели на 29-м этаже небоскрёба.

Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру её красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла, — цитирует издание заявление семьи Крист.

Крист 30 января успела опубликовать пост в Instagram со своей фотографией. Подпись к ней гласит: «Пусть этот день принесёт вам покой».

Ранее стало известно, что в США убит 30-летний актёр Эдди Хэссел, известный зрителям по роли одного из первых сотрудников компании Apple Криса Эспинозы в фильме «Джобс: Империя соблазна». Его застрелили в Техасе. Хэссел был убит неизвестными, которые пытались угнать его автомобиль. Инцидент произошёл возле дома девушки актёра.