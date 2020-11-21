Невеста погибла в ДТП за неделю до свадьбы в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/f1166f9a-2c61-11eb-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Невеста, которая должна была выйти замуж 28 ноября, погибла в ДТП в Екатеринбурге. По словам очевидцев, водитель и пассажиры были пьяны в момент аварии.

Происшествие случилось на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 47. Автомобиль Volkswagen Polo, в котором находилась будущая новобрачная, на высокой скорости снёс ограждение и вылетел на встречную полосу. Как сообщают свидетели аварии, под колёса иномарки едва не попал пешеход, говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Жених в момент ДТП находился на переднем сиденье, он тоже получил травмы, но отказался от госпитализации, поскольку его беспокоила только судьба возлюбленной.

По рассказам очевидцев, молодой человек пытался поднять девушку, говорить с ней, но она умерла до приезда скорой. Известно, что водителю иномарки пробило ключицу элементом ограждения, он находится в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жених и невеста в Индии во время романтической фотосессии пытались повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник». Однако предсвадебное мероприятие закончилось трагедией — молодая пара утонула.