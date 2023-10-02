Свидание закончилось для москвича ограблением и оплеухами Москвича ограбили и избили на Нахимовском проспекте после неудавшегося свидания

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Жителя Москвы ограбили и избили на Нахимовском проспекте после неудавшегося свидания, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, у 22-летнего горожанина украли телефон, а после он ввязался в драку с другими москвичами.

Сообщается, что перед свиданием молодой человек выпил «для храбрости», а когда девушка на встречу не явилась, устроил дебош. Он стал расхаживать по проспекту и выкрикивать имя девушки, что привлекло внимание прохожих. Один из них попросил у москвича телефон, чтобы позвонить друзьям, после чего скрылся.

Отправившись на поиски вора, потерпевший столкнулся с двумя мужчинами, приняв одного из них за разыскиваемого злоумышленника. В ответ на оскорбления со стороны мужчины неизвестные дали ему несколько оплеух: как выяснилось, отношения к инциденту они не имели. В итоге молодой человек сообщил обо всем произошедшем в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сотрудница московской клининговой компании ограбила своих клиентов на 8 млн рублей. Женщина вынесла из квартиры драгоценности, сбережения и люксовые часы. Злоумышленницу задержали через пару недель, свою вину уборщица признала.