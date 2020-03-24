https://static.news.ru/photo/da20f5ea-6de3-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Тавды Свердловской области стал фигурантом дела о заведомо ложном вызове скорой помощи. Мужчина сообщил медикам о заболевании жены коронавирусом. Причиной стала семейная ссора.

Незадолго до этого безработный гражданин вернулся домой после совместного застолья с другом. Однако отправился не домой, чтобы избежать объяснения с разгневанной супругой, а к тёще, рассчитывая на понимание женщины. Там его уже дожидалась жена, которая стала отчитывать нетрезвого мужа за позднее возвращение домой.

Тогда обиженный мужчина тайком взял телефон жены и позвонил в скорую.

На адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. Для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции, — рассказал представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники правоохранительных органов шутку не оценили и возбудили административное дело. Вскоре выяснилось, что мужчина уже был в поле зрения полицейских: его привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражи, побои и даже за вымышленные сведения о минировании важного объекта.

На этот раз наказание ему грозит умеренное — до 1,5 тысячи штрафа.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель украинского Тернополя разыграл скорую и полицию, рассказав им о симптомах коронавируса у своего знакомого.