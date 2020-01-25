https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Войковского района Москвы Дмитрий Янишевский в ночь на 25 января отдыхал в столичном баре «Руки вверх». Примерно в 03:00 мужчина заметил, что его ограбили.

У главы района пропала дорогая барсетка от элитного бренда. Внутри похищенной вещи находилось удостоверение, подтверждающее должность Янишевского, и денежные средства в размере 16 тысяч рублей.

Барсетку мужчина на время оставил в баре без присмотра. Пропажу вещи он заметил не сразу. На момент произошедшего пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РЕН ТВ.

Отмечается, что Янишевский занимает пост главы управы Войковского района с 1 ноября 2018 года.

Как ранее писал NEWS.ru, деньги и имущество почти на миллион рублей вынесли грабители из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве. Злоумышленники сломали решётку на окне, разбили стекло и проникли в жилище, расположенное на первом этаже.