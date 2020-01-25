Глава Войковского района Москвы Дмитрий Янишевский в ночь на 25 января отдыхал в столичном баре «Руки вверх». Примерно в 03:00 мужчина заметил, что его ограбили.
У главы района пропала дорогая барсетка от элитного бренда. Внутри похищенной вещи находилось удостоверение, подтверждающее должность Янишевского, и денежные средства в размере 16 тысяч рублей.
Барсетку мужчина на время оставил в баре без присмотра. Пропажу вещи он заметил не сразу. На момент произошедшего пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения,
Отмечается, что Янишевский занимает пост главы управы Войковского района с 1 ноября 2018 года.
Как ранее писал NEWS.ru, деньги и имущество почти на миллион рублей вынесли грабители из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве. Злоумышленники сломали решётку на окне, разбили стекло и проникли в жилище, расположенное на первом этаже.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен