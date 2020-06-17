Нетиевский пояснил, что делал Соколов из «Уральских пельменей» в монастыре

https://static.news.ru/photo/61b00fb2-b0f3-11ea-ae43-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соколов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Нетиевский, бывший директор проекта «Уральские пельмени», пояснил, как его коллега по цеху Дмитрий Соколов оказался среди захватчиков женского монастыря в Среднеуральске. Основатель команды КВН как и хоккеист Павел Дацюк приехали поддержать опального схиигумена Сергия.

Нетиевский рассказал, что Соколов общается с отцом Сергием на протяжении последних пяти лет и отзывается о нём тепло и уважительно. Популярный артист на самом деле человек воцерквлённый, ходит в храм, соблюдает посты и поэтому не раз обращался к схиигумену за советом.

Мы мало общались на эту тему, сами понимаете , это все же достаточно личное. Но я думаю Сергий был духовником Дмитрия, — сказал Нетиевский в интервью «МК».

О решении Соколова поддержать отца Сергия в захвате монастыря Сергей Нетиевский по понятным причинам не знал: артисты не общаются. Но экс-директор уверен: раз Соколов принял такое решение, значит, посчитал его правильным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк прибыл в Среднеуральский женский монастырь, чтобы поддержать восставшего против руководства РПЦ схиигумена Сергия Романова. Днём 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались хоккеист Дацюк и участник шоу «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.