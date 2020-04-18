Сына кардиохирурга Михаила Алшибая нашли мёртвым в Москве

https://static.news.ru/photo/a7497eec-81ae-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Михаил Алшибай Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Тело 25-летнего сына кардиохирурга, руководителя отделения коронарной хирургии центра им. Бакулева Михаила Алшибая обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте.

Как сообщает Mash, рядом с молодым человеком лежало тело девушки — 29-летней Натальи Серовой. Отмечается, что Григорий Алшибай занимался репетиторством.

Предположительно, молодые люди погибли из-за передозировки наркотиками. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Как писал NEWS.ru, в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки. Инцидент произошёл на Новочеркасском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ран на телах. В связи с этим рассматривается версия, по которой молодые люди умерли из-за передозировки какими-то веществами.