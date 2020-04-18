Сына кардиохирурга Михаила Алшибая нашли мёртвым в Москве

Тело 25-летнего сына кардиохирурга, руководителя отделения коронарной хирургии центра им. Бакулева Михаила Алшибая обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте.
Как
Предположительно, молодые люди погибли из-за передозировки наркотиками. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Как писал NEWS.ru, в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки. Инцидент произошёл на Новочеркасском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ран на телах. В связи с этим рассматривается версия, по которой молодые люди умерли из-за передозировки какими-то веществами.
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