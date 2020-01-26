https://static.news.ru/photo/901b26a2-3fec-11ea-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Около 600 рыбаков на отколотой льдине в заливе Мордвинова оказались отрезанными от берега.

Трещина во льду образовалась на расстоянии около 20 метров от береговой линии, её ширина — примерно 10 метров. На место происшествия уже прибыли спасатели и техника, рыбаков переправляют лодками, также задействовано судно на воздушной подушке. Вертолёт Ми-8 МЧС подготовлен к вылету в случае необходимости, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 22 января льдина, на которой находились около трёхсот рыбаков-любителей, оторвалась от берега на юге Сахалина, в Корсаковском районе.