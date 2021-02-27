Несколько машин опасными манёврами перекрыли движение на Варшавском шоссе

https://static.news.ru/photo/69bed4e6-79f1-11eb-b78f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днём 28 февраля несколько автомобилей устроили опасные манёвры и частично заблокировали движение на Варшавском шоссе в Москве.

Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Инцидент произошёл около 15:30. На капоте одного из автомобилей был турецкий флаг. В дептрансе отметили, что машины ехали задним ходом, резко перестраивались, а затем и вовсе перекрыли движение.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже установил марки и номера автомобилей. Речь идёт о восьми машинах, среди которых Jaguar, Nissan Teana и Gelandewagen. ЦОДД передаст все материалы по этому инциденту в Госавтоинспекцию, нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной. В московском дептрансе подчеркнули, что такой стиль вождения абсолютно недопустим.

23 февраля более 10 машин столкнулись на петербургской дамбе, писал NEWS.ru. В результате на определённое время движение по дороге было перекрыто. Первая авария произошла примерно в 15:45. В 17:00 число столкнувшихся машин выросло с 10 до 13, а дорожные службы полностью перекрыли автомобильное движение.