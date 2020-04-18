Несколько граждан из Узбекистана избили двоих мужчин на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/ea9315ea-81b4-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа граждан Узбекистана напала на двоих мужчин на севере Москвы. Нападавшие избили москвичей и попытались их ограбить, а после происшествия скрылись.

Инцидент произошел несколько дней назад. Четверо мигрантов из Узбекистана с целью ограбления напали на двоих мужчин во дворе одного из домов в Петровско-Разумовском проезде и избили их, после чего скрылись, — сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как четверо нападавших жестоко избивают ногами и руками по лицу двух мужчин на детской площадке, между ударами злоумышленники осматривают карманы потерпевших.

Нападавшие ничего не взяли у потерпевших, так как не нашли в их имуществе ничего ценного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 «Разбой, совершенный организованной группой лиц». В настоящее время один из подозреваемых задержан, идет розыск остальных соучастников преступления, — привели сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кирово-Чепецке избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус. Отмечается, что когда бригада скорой помощи прибыла на выезд, к автомобилю подошли двое мужчин и спросили, в какую квартиру идёт фельдшер. Когда он отказался отвечать, они вытащили его из машины и начали бить.